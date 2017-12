En fordel at samle sine klatpensioner

Der kan være mange penge at spare ved at samle sine pensionsordninger ét sted, siger områdedirektør i Danske Bank, Palle Lange Andersen.

Nordsjælland - 28. december 2017 kl. 17:12 Af Palle Høj Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ni ud af ti har i dag mere end en pensionsordning. Mange vil med fordel kunne samle deres pensionsordninger. Især dem, der har flere pensionsordninger under 20.000 kroner, lyder rådet fra Danske Bank i Nordsjælland.

- Når du skifter job, følger der ofte en ny pensionsordning med. Det efterlader tidligere ordninger i dvale, fordi indbetalingerne stopper. Til gengæld betaler du stadig et gebyr for administrationen af ordningen, og derfor er det en god ide at begrænse antallet af ordninger, siger Palle Lange Andersen, områdedirektør i Danske Bank i Nordsjælland til Frederiksborg Amts Avis.

Har du pensionsordninger stående under 20.000 kroner, er det typisk gratis at flytte dem. Derimod afhænger det af det enkelte selskab, om du skal betale noget for at flytte større beløb. Ifølge opgørelsen fra Danica har næsten 30 procent af nordsjællænderne såkaldte klatpensioner stående, altså pensionsordninger under 20.000 kroner.

Det er især yngre personer, der har klatpensioner stående. I alt har 40 procent af de unge mellem 20-29 år pensionsordninger under 20.000 kr., som de med fordel kan samle og spare penge på. For eksempel kan en 30-årig med et par klatpensioner spare omkring 100.000 kroner ved pensionstidspunktet uden at indbetale mere.

- Jo færre pensionsordninger du har, desto bedre overblik har du også over din økonomi i pensionisttilværelsen. Rigtig mange efterspørger netop et større overblik og mere tryghed om deres økonomi som pensionist, og der er det et vigtigt skridt at samle sine pensionsordninger, siger Palle Lange Andersen.