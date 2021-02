Elge, kreaturer og krondyr skal nippe skoven vild

Af Jesper Sabroe

50 stude og kvier, 20 elge fra Sverige og krondyr hentet fra overskuddet i Jægersborg Dyrehave - samt 250 dådyr, 450 sikahjorte og omkring 100 rådyr. Det er hvad der skal til for at opretholde et solidt græsningstryk i de 1300 hektar af Gribskov som er udset til at være en af Danmarks to første naturnationalparker. Det fremgår af et udkast til projektbeskrivelse, som netop er snedt til de tre arbejdsgrupper, som følger projektet.