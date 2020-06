Ekstra Dining Week skal skubbe restauranter i gang

Gå ud og spis i Dining Week Genåbningen. Sådan lyder opfordringen fra folkene bag konceptet Dining Week, som fra i dag mandag og to uger frem ekstraordinært gennemfører en Dining Week for at hjælpe restauranter i gang efter nedlukningen under Coronakrisen.

Dining Week Genåbningen er en restaurantfestival skabt ud fra det klassiske Dining Week-koncept om tre retter for en fast pris på et udvalg af restauranter.

Gæster kan – ligesom ved 10-års jubilæet i uge 7 tidligere på året – også vælge 10 serveringer hos udvalgte restauranter. Prisen for tre retter er 250 kr. (+ 15 kr. i gebyr), og prisen for 10 serveringer er 500 kr. (+ 15 kr. i gebyr).

I alt 77 restauranter har meldt sig under ordningen - heriblandt fire restauranter i Nordsjælland og seks på Sjælland det øvrige Sjælland.