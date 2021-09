Sommeren over har der været en stigning i antallet opkald, som ikke kan overleveres hurtigt nok fra Alarmcentralen til Region Hovedstadens AMK-vagtcentral. Foto Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Ekstern ekspert klar til 112-undersøgelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ekstern ekspert klar til 112-undersøgelse

Nordsjælland - 20. september 2021 kl. 14:20 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

Regionsrådet i Region Hovedstaden skal tirsdag aften vedtage et kommissorium for en tilbundsgående undersøgelse af 112, og nu foreslår regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S), at en udefrakommende ekspert på akutområdet er med i arbejdet

- Vi tager historierne om forsinkede opkald til 112 meget alvorligt, og vi skal lynhurtigt have klarlagt sagen, så vi ved, hvad vi skal handle på politisk. Derfor er arbejdet med at indsamle data og undersøge sagen gået i gang. Og jeg lægger op til, at vi får en ekstern ekspert til at hjælpe os med at stille de rigtige spørgsmål, og udfordre os på det, vi gør, siger Lars Gaardhøj (S), der ønsker, at der lander en afrapportering til politikerne til Forretningsudvalget 5. oktober.

For straks at kunne rykke på bestillingen fra politikerne, har administrationen sikret sig, at Mads Koch Hansen, der har haft en række ledende poster indenfor det danske sundhedsvæsen og som har et indgående kendskab til akutområdet, kan træde til. Han har ti års erfaring som ambulancelæge og var i tre år leder af akutlægebilen i Horsens.

- Vi skal have genoprettet tilliden til 112, så for mig er det vigtigt, at vi straks kommer i gang, får afdækket, hvad problemerne er - og får gjort noget ved det, siger Lars Gaardhøj, der mener, at Mads Koch kan være med til at stille de rigtige spørgsmål og håber, at kollegerne i regionsrådet vil bakke op om den eksterne ekspert.

Forretningsudvalget i Region Hovedstaden fik den 14. september en mundtlig orientering om situationen i 112 af direktør i Akutberedskabet Freddy Lippert, og politikerne drøftede herefter, hvordan en undersøgelse af de forhold, der er beskrevet i en række artikler i Berlingske, skal foregå. Og besluttede, at det endeligt skulle vedtages på regionsrådsmødet 21. september. DF har stillet forslag om en helt uvildig undersøgelse, mens både Vestre og Konservative lørdag udtalte til Frederiksborg Amts Avis, at de foretrækker en hurtig intern undersøgelse i første omgang - men gerne med eksterne elementer.