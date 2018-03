Kristoffer Høy Sidenius, rektor på Gribskov Gymnasium, tror på, at computerprogrammet også er en sikkerhed for eleverne. Foto: Allan Nørregaard

Eksamensovervågning giver mere sikkerhed

Nordsjælland - 20. marts 2018

ExamCookie tager løbende billeder af alt, hvad der foregår på en elevs computer under eksamenen, og på den måde kan man efterfølgende gå ind og kontrollere, om der er tale om snyd, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Indtil videre er der dog ikke taget nogen elever i at snyde på Gribskov og Nærum gymnasier, der netop har testet programmet ved terminsprøverne.

Kristoffer Høy Sidenius, rektor på Gribskov Gymnasium, mener i det hele taget, at frygten for snyd er en anelse overdrevet blandt de politiske beslutningstagere, men han mener omvendt også, at overvågningsprogrammet kan gavne elevernes egen sikkerhed i eksamenssystemet.

- Jeg synes personligt, at det er voldsomt med den overvågning, men det er også med til at sikre, at eleverne ikke bliver anklaget for noget, de ikke har gjort, siger Kristoffer Høy Sidenius.

Nærum Gymnasium heller ikke fanget nogen i snyd til terminsprøverne, hvor programmet har haft generalprøve forud for sommerens skriftlige eksamener.

Der er tale om stikprøver, som er blevet gennemgået nøje ved hjælp af computerprogrammet, og gymnasiet tror på, at det i sidste ende er en fordel for eleverne.

- Hvis det har set mistænkeligt ud, er det blevet nærlæst. Til gengæld har vi oplevet, at en mistanke om snyd er blevet afkræftet, hvor de måske tidligere ville blive mistænkt for at snyde, siger Erik Berg, aktivitetschef og underviser på Nærum Gymnasium, til Frederiksborg Amts Avis.