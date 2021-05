Eftersøgning fortsætter efter savnet mand

Eftersøgningen efter en ung mand, der forulykkede i kano på Arresø søndag aften ved 18.40 tiden, fortsætter her mandag morgen, efter at den blev indstillet sent søndag aften efter mørkets frembrud.

Det oplyser vagtchef Flemming Hansen, Nordsjællands Politi.