EP-kandidat: Venstre har skabt positiv energi om EU

De seneste exitpolls peger på et godt europaparlamentsvalg for Danmarks liberale parti Venstre, der står til at gå frem med et mandat. Sker dette, vil Venstre sidde tre af Danmarks 14 pladser i Europa-Parlamentet.

De positive udsigter glæder partiets kandidat Kim Valentin, tidligere borgmester i Gribskov Kommune, der udover at stille op til parlamentet også stiller op til Folketinget.

- Jeg er glad for, at det ser ud til at vi får et godt valg. Det viser, at vi lykkedes med at sprede positiv energi om EU. Vi er nået ud med budskabet om de unikke muligheder for samhandel, som er et direkte resultat af at vi er med i EU. Vi havde ikke kunnet forhandle så gode aftaler på plads med eksempelvis Kina, fortæller han.