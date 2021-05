Dropper adgangsforbud ved ørnereder

Da et fiskeørnepar for over 10 år siden slog sig ned i Vandmosen og byggede rede i Vandmosen nær Store Gribsø i Gribskov, var det en ornitologisk sensation, som et af Danmarks kun tre par ynglende fiskeørne. For at beskytte fiskeørnene mod forstyrrelse lukkede Naturstyrelsen med henvisning til Naturbeskyttelsesloven for offentlighedens færdsel i en radius på cirka 250 meter fra redetræet i yngletiden fra 1. april til 31. august.