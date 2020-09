Driftsdirektør stopper i Lokaltog A/S

Lokaltog A/S, der driver ni lokalbaner på Sjælland, smelter nu rollen som driftsdirektør og trafikcenterchef sammen i en stilling. Som en konsekvens - og efter gensidig aftale - fratræder Røsli Gisselmann med øjeblikkelig virkning sin stilling som driftsdirektør i Lokaltog A/S.

Bestyrelsesformand Dorthe Nøhr Pedersen, der er direktør for Movia og derfor hovedejer af Lokaltog A/S, siger i en pressemeddelelse:

- Lokaltog har haft en imponerende udvikling de seneste 10 år med stor passagervækst og høj kundetilfredshed. En effektiv og pålidelig lokalbanedrift er afgørende for borgernes mobilitet på hele Sjælland. Der står i høj grad Røsli Gisselmann på de resultater, som Lokaltog har opnået. Senest har Røsli Gisselmann stået i spidsen for fusionen mellem Regionstog og Lokalbanen og samtidig sikret et godt økonomisk og driftsmæssigt fundament for fremtiden. Vi skylder derfor Røsli Gisselmann meget stor tak.