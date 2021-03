Se billedserie Denne lille gekko var næsten blevet til et skelet, så længe havde den ligget i sin vandskål. Foto: Dyrenes Beskyttelse.

Dom for misrøgt: Krybdyr lå døde i deres vandskåle

Nordsjælland - 28. marts 2021 kl. 10:13 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Fredag faldt der dom i sagen over en nordsjællandsk mand, der var anklaget for groft uforsvarlig behandling med karakter af mishandling af flere krybdyr. Dommen lød på 30 dages betinget fængsel og tiltalte frakendes retten til eje, eller på anden måde beskæftige sig med, dyr i to år. Det oplyser Dyrenes Beskyttelse, der kalder det et stort skridt for alle krybdyr.

Ifølge pressemeddelelsen fra Dyrenes Beskyttelse er der tale om en sag hvor 24 terrarier blev overdraget til Dyrenes Beskyttelses Internat i Roskilde tilbage i 2018. De 24 terrarier havde ikke været tilset i fire uger og dyrene havde derfor gået uden adgang til mad, vand og varme, som denne type dyr er dybt afhængige af. Ejeren var nødsaget til at fraflytte sin lejlighed og havde derfor efterladt de mange dyr ved sin mor, hvorefter han ikke havde tilset dyrene siden, fremgår det.

- Flere af dyrene lå døde i deres vandskål, da terrarierne blev åbnet. Der blev i alt fundet 24 dyr, hvoraf kun tre af dem stadig var levende. Terrarierne indeholdt en blanding af krybdyr, edderkopper og en skorpion. Det er en virkelig grov sag, hvor dyr er sultet ihjel over lang tid og dommen i dag statuerer derfor et vigtigt eksempel på, hvordan vi skal opfatte dyr uanset om de har pels eller skæl. Alle dyr - også krybdyr - er at betragte som sansende væsener, siger dyreværnschef i Dyrenes Beskyttelse Yvonne Johansen.

Til trods for at strafferammen ikke er udnyttet til fulde, mener Dyrenes Beskyttelse at dommen er et stort skridt i den rigtige retning«, skriver organisationen i pressemeddelelsen.

- Det er en meget speciel og principiel sag, idet det ikke har været muligt at finde tidligere domme, hvor der er blevet dømt for overtrædelse af dyreværnsloven i forhold til krybdyr. Denne sag er et stort skridt i retning af, at krybdyr skal opfattes på præcis samme måde som hunde og katte, fastslår Yvonne Johansen i den.

Tiltalte i sagen mødte op i retten og sagen blev kørt som en tilståelsessag. Den tiltalte mand har valgt ikke at anke, fremgår det af pressemeddelelsen.