Dømt for drabsforsøg: - Jeg ønsker en strengere straf

Fem års fængsel for forsøg på manddrab på sin kone, det er alt for lidt.

Et forsøg på at skære halsen over på sig selv mislykkedes også.

Drabsforsøget skete samme dag, som fogeden kom for at sætte parret ud af deres lejlighed.

Den 53-årige, som tidligere havde et civilt job i Forsvaret blev fyret i 2014, og han havde meldt sig ud af det offentlige system og modtog ingen kontakthjælp.

Det vidste hans thailandske kone ikke, så hun begyndte at græde, da det gik op for hende, at parret skulle sættes på gaden. Og her slog det klik for ham.