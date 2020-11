Retten i Hillerød har afsagt dom om børsmanipulation. Foto Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Dømt for at snyde sig til kursgevinster Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dømt for at snyde sig til kursgevinster

Nordsjælland - 13. november 2020 kl. 16:32 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

En 59-årig tidligere børsmægler fra Halsnæs har ved retten i Hillerød fået en dom for markedsmanipulation.

På trods af, at det ikke kunne bevises, at en 59-årig mand have opnået en direkte gevinst ved ulovlig markedsmanipulation, blev han ved fredagens dom, idømt fem måneders fængsel og en tillægsbøde på 50.000 kr. ved Retten i Hillerød. Retten valgte dog at gøre fængselsstraffen betinget med henvisning til den tid, der er gået siden de strafbare forhold er begået.

- Vi er tilfredse med dommen. Dommen er en påmindelse til at investorerne om, at markedsmanipulation er en meget alvorlig forbrydelse, som resulterer i hårde straffe, og det gælder uanset, at der ikke kan påvises en direkte økonomisk gevinst ved forbrydelsen. Markedsmanipulation skader tilliden til børsmarkederne, og det kan ikke tolereres, hvilket denne dom kraftigt understreger, siger Martin Kromann, senioranklager hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK).

Sagen tog sin begyndelse, da både mandens depotførende bank og NASDAQ Copenhagen underrettede Finanstilsynet om mistænkelige handler.

Mistanken gik dels på, at hovedformålet med en række handler var at genoprette aktiekursen efter kursfald samt at handle kursværdien op ved nytår i 2014 og 2015 i forbindelse med markedets lukning.

Finanstilsynet undersøgte sagen og indgav politianmeldelse til SØIK, som udover den oprindelige mistanke også kom til at omfatte mistanke om mandens ulovlige handler over First North-markedspladsen med sig selv som modpart.

SØIKs efterforskning viste, at manden havde foretaget betydelige investeringer i danske aktier på blandt andet NASDAQ First North for såvel private som lånte midler.

Efterforskningen viste også, at manden i visse tilfælde havde underdækning på sin investeringskredit, når aktiekurserne var faldende, hvilket kunne udgøre et muligt motiv for at handle aktiekursen op.

- Han har i en række tilfælde ved køb af ganske få aktier i et selskab, hvor aktierne ikke handles så ofte og hvor han i forvejen havde en stor mængde aktier, kunnet påvirke kursen opad. Og der kombineret med motivet om at undgå at overskride investeringskredit vurderes at være kursmanipulation, siger Martin Kromann.

At sagen har været så lang tid undervejs at retten valgte at gøre fængselsstraffen betinget, forklarer senioranklageren med, at det har været en kompleks efterforskning.

- Vi har skullet gennemgå to års handelsdata. Og sagen har først været kørt i Finanstilsynet, siden i SØIK. Anklageskriftet var klar i 2018, men sagen kunne først berammes af retten et år senere, fortæller han.

Den dømte har under sagen, der løb over seks retsdage, erklæret sig uskyldig i anklagerne, og han har nu efter domsafsigelsen to ugers ankefrist.