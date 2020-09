En gribetang og affaldssække - og man er med i verdens største affaldsindsamling. Foto Vestforbrænding

Din mor er her ikke - World Cleanup Day

Nordsjælland - 08. september 2020 kl. 14:15 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sammen med Vestforbrænding byder 24 genbrugsstationer store og små borgere velkommen til verdens største affaldsindsamling lørdag den 19. september kl. 10-15.

World Cleanup Day er et verdensomspændende initiativ, hvor borgere samler affald i naturen i deres lokalområde. På den lokale genbrugsstation vil det være muligt at låne gribetænger og affaldssække, og personalet på genbrugsstationerne hjælper selvfølgelig med vejledning. I Nordsjælland er Egedal, Furesø, Frederikssund, Gribskov, Hillerød og Halsnæs med via deres ejerskab af Vestforbrænding.

World Cleanup Day engagerede sidste år cirka 20 millioner borgere i 187 lande verden over. Der blev indsamlet mindst 11,5 tons affald i Danmark på bare få timer denne dag.

I samarbejde med kommuner og genbrugsstationer vil Vestforbrænding i år være med til at sikre, at rigtig mange borgere igen har mulighed for at deltage.

God stemning og diplom

Efter indsamlingen indleverer borgerne det affald de har indsamlet, og det bliver herefter vejet og registreret i det internationale World Cleanup Day register. Alle børn får udleveret et diplom.

Vestforbrænding gik sidste år ind i projektet og er med for anden gang.

- Vi håber på stor opbakning på denne dag, hvor vi sammen med borgere i hele vores opland med 19 kommuner kan gøre en stor forskel for miljøet og gøre vores del af verden til et bedre og renere sted at opholde sig for både mennesker og dyr, siger kommunikationschef Per-Henrik Goosmann fra Vestforbrænding.

Der er ingen tilmelding til arrangementet, og man kan møde op når som helst i tidsrummet mellem kl. 10-15.