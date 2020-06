Digitalisering skal redde virksomheder igennem coronakrisen

Otte ud af ti virksomheder i hovedstadsområdet forventer at digitalisere og automatisere sig ud af coronakrisen. Det viser en helt ny måling lavet af Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden.

Målingen viser også, at det er regeringens hjælpepakker, der lige nu holder driften i gang for 44 procent af virksomhederne men på længere sigt, så er det investeringer i digitalisering og automatisering, der skal sikre overlevelsen. Det vurderer virksomhederne selv, når de bliver spurgt til fremtidige investeringer og fokusområder.

FAKTA Copenhagen Business Hub – Erhvervshus Hovedstaden gennemfører fra maj og hver 3. uge frem en tracking undersøgelse blandt virksomhederne i Hovedstadsregionen for at undersøge de økonomiske konsekvenser af Corona-krisen, og hvilke behov virksomhederne peger på skal understøttes for at komme godt ud af krisen.

Undersøgelsen er repræsentativ på brancheniveau blandt hovedstadsområdets virksomheder.

I hver måling stilles virksomhederne de samme spørgsmål:

Nu og her effekt på omsætning, eksport og medarbejdere, som følge af Coronakrisen og lock-down perioden.

Vurdering af samlet effekt på omsætning i hele 2020.

Beskrivelse af virksomhedens største udfordring/bekymring ifm. coronakrisen og dens påvirkning på virksomheden (åben svarmulighed).

Hvilke tilbud eller støtte er vigtigst lige nu for virksomhedens drift? (De tre vigtigste efterspørgsler).

På længere sigt (1-2 år), hvad skal der så til for at virksomheden klarer sig bedre end i dag? (De tre største behov).

Alle brancher er ramt

- Der er ingen tvivl om, at virksomhederne står i en alvorlig situation med faldende omsætning og eksport. Stort set alle brancher er mere eller mindre ramt. Vi står i en anden markedssituation, hvor alle kæmper for at komme ud på den anden side, men den anden side vil også være helt anderledes, end da vi gik ind, siger direktør Liselotte Hohwy Stokholm fra Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden.