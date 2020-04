Det skal være slut med spildevandsforurening i søer

Formanden for Miljø- og Teknikudvalget i Rudersdal, Court Møller (R), der her står ved en af overløbsbrøndene ved Kajerød Å i Birkerød, fortæller, at kloakseparering er den eneste vej frem, hvis man vil undgå udledning af kloakvand til søer og åer. Kloaksepareringen betyder, at borgerne skal til lommerne, og udvalgsformanden forventer da heller ikke klapsalver for beslutningen. Foto: Lars Sandager Ramlow