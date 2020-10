Det fortryder han nok

En 18-årig man fra Lyngby har nok fortrudt en ekstra gang, at han natten til søndag ved halv to tiden forsøgte at bryde ind i en bil på Uglevangen i Lyngby. Ikke alene blev indbrudsforsøget opdaget af et vidne, der alarmerede Nordsjællands Politi. På stedet blev den 18-årige også visiteret, og derved opdagede betjentene, at han havde både en vægt og en god mængde små poser med hash og skunk på sig. Den 18-årige kan derfor se frem til en hilsen fra politiet for både tyveriforsøget fra bilen og for besiddelse af i alt 36 gram hash og skunk - beregnet på videresalg, hvilket øger bøden.