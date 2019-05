Det 14. mandat i Europa-Parlamentet kan blive Socialdemokratiets

Klokken 20.00 rullede de første exitpolls ind fra dagens europaparlamentvalg og ifølge dem, ser Socialdemokratiet ud til at kunne hæve glassene og fejre, at de igen bliver det danske parti med flest sæder i parlamentet. Ifølge DR’s exitpoll vil partiet sidde på 23,3 procent af stemmerne, hvilket vil sikre dem hele fire EP-mandater.

- Det er meget positivt, at vi står til at have fået så godt et valg. Det betyder, at danskerne igen har fået øjnene op for Socialdemokratiet og det vi står for. Jeg tror, det her valg meget godt viser, at danskerne er trætte af borgerlig politik, lyder det fra den nordsjællandske socialdemokrat Mette Poulsen, der selv var at finde på dagens stemmeseddel.