Akvariechef Jens P. Jeppesen håber at en ny havplan vil rumme en bedre beskyttelse af Øresund.

Derfor en marin nationalpark

Nordsjælland - 26. marts 2021 kl. 09:23 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

Nordsjælland: Marinebiolog Jens Peter Jeppesen, akvariechef for Øresundsakvariet under Københavns Universitet, er optimist på Øresunds vegne forud for kommende politiske forhandlinger om en dansk havplan. Han mener det kan bane vej for, at man både kan forbedre beskyttelsen af Øresund - og måske endda få udvidet det område, hvor der er forbud mod bundtrawl, så historiske fødesteder for torskeyngel kan genoprettes.'

- Vi har i dag områder til havs, som er udpeget på grund af deres naturværdi, men der er ingen restriktioner for, hvad man må foretage sig i områderne. Du må gerne fiske med bundslæbende redskaber, der ødelægger havbunden. Vi kan se i Øresund, at selvom man gennemfører et forbud mod bundtrawl, så kan du stadig fiske med ruser eller garnfiskeri. Man skal ikke indføre et fiskeforbud, for det vil svare til at skyde sig i foden. Øresund viser, at du både kan have beskyttelse og et aktivt fiskeri, siger Jens Peter Jeppesen.

han mener man skal finde smarte løsninger.

- Det kan være erhvervsfiskerne får mere specifikke fredningstider på fisk i mindre områder for at sikre, at man så senere kan få torsk på krogen, siger han.

Derudover vil en marin nationalpark skulle rumme et krav om at klappe sand.

- Det har man gjort i mange år, hvor man har taget bundmateriale i havne og havneindløb og klappet det ud et andet sted - uden at tage hensyn til til forurening, for det har været en nem og billig måde at slippe af på havneaffald på, siger han.

Også planlagte spildevandsudledninger bør være fortid, så der ikke sendes urenset spildevand ud i et beskyttet havområde. Det må så koste penge at finde andre løsninger, hvis der for eksemepel skal foretages reparationsarbejder, som fører til ophobning af spildevand, som man tidligere rutinemæssigt ar sluppet ud urenset.

Sandsugning bør også være fortid, da det ødelægger fødemuligheder for fisken, ligesom man kan tænke pop genopretning af de mange stenrev, der gennem mange år er blevet fisket op for at skaffe store sten til byggerier.

- Nu er der kommet begrænsninger på sandsugningen i Øresund, men til gengæld går det hårdt ud over Køge Bugt, hvor der nu sker den helt store destruktion af bunden, siger Jens Peter Jeppesen.

Han er generelt fortrøstningsfuld for naturen, hvis den bliver beskyttet.'

- Lader man naturen være i fred, vil den genetablere sig. Det gælder også bundlivet i havet. Jeg kunne ønske mig, at »Trekanten« i Øresund mellem Helsingør, Kullen og Gilleleje, hvor der i dag må trawles som eneste sted i Øresund, kan blive bedre beskyttet. Der var før i tiden en såkaldt »Haploops-bund«, bestående af små krebsdyr, som torskeynglen kunne leve af. Får vi et trawlforbud dér, så vil det kunne genetableres i løbet af 20 til 50 år, siger han.

