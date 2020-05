Der er brug for 16.000 nye boliger i Nordsjælland

Spar Nord anslår i en ny analyse, at der er behov for 7.600 nye boliger i Nordsjælland i 2030, stigende til godt 16.000 boliger i 2045. Analysen tager udgangspunkt i den seneste befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik.

- Vi kommer generelt til at se en stor befolkningstilvækst i de byer, der ligger i pendlerafstand til landets større byer. Det hænger blandt andet sammen med, at boligpriserne i de største byer efterhånden er så høje, at den gennemsnitlige danskers indkomst ikke rækker til ret mange kvadratmeter, siger Jens Nyholm, cheføkonom i Spar Nord.

- Vi kan godt mærke, at der er en stor efterspørgsel, især blandt yngre akademikerfamilier i København, efter boliger i Allerød. Vores boligpriser er til at komme i nærheden af, der er grønne områder og nogle af landets bedste skole og idrætsanlæg, så vi står højt på ønskelisten. Vi har i byrådet i december vedtaget en ny planstrategi, hvor vi vælger at fortsætte med at bygge cirka 100 nye boliger om året frem til 2033. Så vi følger nogenlunde behovet, som den fremgår af Spar Nords analyse, siger han.