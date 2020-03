Del din hverdag med historikerne

Nationalmuseet vil have danskerne til at fortælle om hverdagen under coronakrisen.

- Kommende generationer skal have et indblik i, hvordan hverdagen så ud i Danmark under coronapandemien. De skal ikke kun have tal på smittede, alvorligt syge, døde og helbredte. De skal også have vidnesbyrd fra helt almindelige mennesker. De vidnesbyrd er en slags tidskapsel, der om mange år vil kunne afsløre udviklinger, der er usynlige for os nu, fordi vi står midt i dem,"siger Christian Sune Pedersen, der er forskningschef for enheden 'Nyere Tid og Verdens Kulturer' på Nationalmuseet.