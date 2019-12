De sikrer spændingen juleaften

- Vores kraftværker er bemandet døgnet rundt 365 dage om året, og juleaften er ingen undtagelse. Vi skal sørge for, at værkerne altid kan levere el og varme, når der er behov for det, siger Ole Thomsen, der har det operative ansvar for Ørsteds ni kraftværker i Danmark.

Selv om elforbruget afslører, at mange er gået over til langtidsstegning af and og flæskesteg, og elforbruget er blevet spredt mere ud over eftermiddagen, oplever medarbejderne på kraftværkerne netop på juleaften en stor ændring i strømforbruget. Frem til kl. 18 er der et relativt jævnt elforbrug i de danske hjem. Men fra det øjeblik, juleanden og flæskestegen er ude af ovnen, falder strømforbruget markant, og det stiger først for alvor igen, når vi vender tilbage på arbejde den 27. december. Faktisk så falder elforbruget i Danamrk med 800 MW inden for en time, når vi slukker for ovnen og komfuret juleaften. Det svarer til den samlede effekt på Danmarks største havmøllepark - gange to.