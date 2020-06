De grimme grøntsager vil indtage Nordsjælland

GRIM er en københavnervirksomhed, der blev stiftet for knap to år siden af to unge kvinder. I dag er der 13 ansatte og 400 frivillige, som pakker de mange kasser med frugt og grønt, der enten er overproduceret, har skrammer på overfladen, er for store eller for små eller har den forkerte farve, og nu udvides forretningen til alle postnumre mellem 1000-4000 altså Nordsjælland fra den 11. juni og Roskilde fra den 25. juni.