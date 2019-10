De forkerte ofre for en forbrydelse

De to 30-årige mænd, der tirsdag sad på anklagebænken ved en nævningesag ved retten i Lyngby, erkender at være brudt ind hos et ældre ægtepar på Bistrupvej i Birkerød en tidlig morgen ved halv fem tiden den 12. oktober sidste år. Men de troede, har de tidligere forklaret politiet, at husets tidligere ejer, en murermester de begge har udført opgaver for, stadig boede i huset. De to havde festet igennem med kokain, heroin, amfetamin og alkohol og havde ikke sovet i flere døgn, da de løb tør for stoffer og besluttede at tage turen fra Vestsjælland til Birkerød. De vidste, at murermesteren altid lå inde med penge i sit pengeskab. Hvad de ikke vidste var, at murermesteren var død næsten et år tidligere, og at hans datter havde udlejet huset. Det var således de forkerte ofre, der blev vækket den morgen.

