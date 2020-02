De 33 dygtigste faglærte blev hædret

Se billedserie På Hillerød Tekniske Skole blev der tirsdag uddelt medaljer til 33 dygtige faglærte, som blev uddannet sidste år. Foto: Kim Rasmussen

Nordsjælland - 26. februar 2020

Den røde løber er foldet ud hos Hillerød Tekniske Skole, og mens de fremmødte klapper, træder mudderbeklædte støvler og sko med stålsnuder hen over stoffet. Flere er iklædt deres arbejdstøj, som vidner om, at de allerede sidste år har forladt skolebænken.

Tirsdag inviterede Hillerød Tekniske Skole, der er en del af uddannelsesinstitutionen U/Nord, til medaljereception for det forgangene års dygtigste faglærte. Her mødte 33 nye faglærte op for at modtage en medalje, da de er blandt de absolut dygtigste nyuddannede indenfor deres fag. Alle har de udført deres svendestykke til topkarakter, ligesom de har haft gode resultater i deres mundtlige prøver.

Dobbelt op Blandt de hædrede er tvillingerne Lars og Jonas Ahrends Hansen, der har uddannet sig til henholdsvis tømrer og murer. De to 21-årige kommer fra en familie af håndværkere, og de fortæller begge, at de gerne ville opnå en medalje, ligesom deres far fik en i sin tid.

- Det var tilfredsstillende at få at vide, at jeg havde fået medaljen. Jeg har lagt mange kræfter i at gå efter det mål, så jeg er meget tilfreds, fortæller Lars Ahrends Hansen, inden han fortsætter:

- Jeg havde sat næsen lidt op efter det, men det er svært at vide, om man også får den. Jo højere du sætter målet, jo mere skuffet bliver du, hvis du ikke når det, lyder det fra den nyudannede tømrer, der med sin svendeprøve og sin mundtlige prøve sikrede sig en sølvmedalje. Det er det højeste resultat, en tømrer kan opnå.

Han er flankeret af sin tvilling Jonas Ahrends Hansen, der med sin svendeprøve sidste sommer og sin mundtlige prøve sikrede sig en bronzemedalje.

- Jeg gik også efter guldet, men sådan gik det ikke. Man bliver jo skuffet, hvis man ikke får det bedste, men man kan ligeså godt prøve alligevel. Jeg blev glad, da de fortalte, at jeg også havde fået en medalje. Så var vi jo to tvillinger med medaljer, fortæller den nyuddannede murer med et grin.

Mens visse lader forstå, at de blev overraskede over deres medaljer, er det ikke tilfældet for Lars og Jonas Ahrends Hansen.

De har begge været ganske målrettede, og de fortæller, at det stammer fra deres opvækst.

- Jeg tror, det er en del af vores opdragelse, at man altid skal gøre sig umage med det, man laver. Vi har altid fået at vide, at hvis man gør noget, så skal man gøre det ordentligt første gang, for ulejligheden er den samme, bemærker Lars Ahrends Hansen.

Kort efter skal de hædres, og tvillingerne tager plads foran scenen.

Vi er stolte Inden medaljerne bliver overrakt, taler Gribskovs borgmester, Anders Gerner Frost (K), ligesom borgmester Morten Slotved (K) fra Hørsholm er mødt frem.

De udtrykker begge, at de er stolte af de nyuddannede. Hillerød Tekniske Skoles uddannelsesdirektør, Tina Steinbrenner, taler også til de 33 hædrede og deres familier, og her får de ligeledes rosende ord med på vejen.

Kort inden hun indtager talerstolen, forklarer Tina Steinbrenner, hvorfor en medaljereception er vigtig.

- Meningen er at hædre de faglærte. Det ypperste resultat, man kan opnå til sin svendeprøve, er at modtage en medalje, fordi det ikke bare er et tegn på, at man har haft en god dagsform. Når man får en medalje, er det fordi, man har præsteret stabilt både mundtligt og praktisk, og det foregår jo over en periode på fire uger. Når man præsterer så højt over så lang en periode, synes vi, at det skal fejres, fortæller hun med et smil, inden hun fortsætter:

- Man skal også huske på, at der skal en virksomhed til. En stor del af de faglærtes uddannelse foregår hos virksomhederne, og man opnår ikke en medalje, hvis man har en virksomhed, der ikke tager sit uddannelsesansvar alvorligt. Derfor har vi også inviteret virksomhederne og svendene med i dag, for vi synes også, at de skal værdsættes. De har gjort en stor indsats, siger hun.

Tina Steinbrenner fortæller samtidig, at Hillerød Tekniske Skole afholdt mellem 800 og 1000 svendeprøver i 2019, og at de 33 medaljemodtagere derfor kan være særdeles stolte af deres præstationer.