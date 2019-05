David Trads (S): Brug for ny kurs

- Vi har jo været i valgkamp i noget tid, og nu prøver Løkke så at holde en meget lang valgkamp. Det er fint, for jeg ser frem til en stor valgdag den 5. juni, siger David Trads, der synes, det er utroligt vigtigt at få et regeringsskifte.

- Vi har brug for en rød/grøn regering, der sætter en ny kurs. Vi skal have styr på klimaet, og vi skal have skabt et samfund med mere lige muligheder for alle mennesker. Under Lars Løkke er klimaet gået den forkerte vej, og uligheden er blevet større, så der er brug for en kursændring, og det ser jeg frem til at overbevise danskerne om, at vi skal gøre, siger han.