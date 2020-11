Kontrakten på den fælles fremtid underskrives. Fra venstre Paul Erik Weidemann, bestyrelsesformand, OKFonden, Henrik Lund, direktør, Danske Care, Ulrik Ahrendt-Jensen, adm. direktør, OK-Fonden

Danske Care fra Skibby bliver en del af OK-Fonden

Nordsjælland - 06. november 2020 kl. 17:08 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

OK-Fonden overtager pr. 1 januar 2021 Danske Care, der tilbyder formidling af hjælpere til respiratorpatienter og Borgerstyret Personlig Assistance.

Med overtagelsen af Danske Care, der er startet og har administration i Skibby og som i dag har cirka 140 fuldtidsansatte og mere end 1200 timelønnede medarbejdere over hele landet styrker OK-Fonden sit samarbejde med flere kommuner landet over, ligesom nye samarbejder og udviklingsprojekter bliver mulige, fortæller direktør Henrik Lund, Danske Care.

Han startede Danske Care i 2004 efter selv at have arbejdet som handicaphjælper. Og det var med en ambition om at skabe ordnede forhold og overenskomstdækkede arbejdspladser på et ellers broget marked, fortæller han.

- Opkøbet vil ikke føre til ændringer i den måde vi arbejder på, men det giver kræfter til at imødegå noget af den ensomhed i hverdagen som både de handicappede - men også hjælperen - kan opleve, siger Henrik Lund.

OK-Fonden opfører i de kommende år »Boliger for Livet«, som er seniorbofællesskaber og seniorboliger, der er indrettet, så man kan blive boende livet ud, også hvis man får behov for hjælp og pleje. Med

overtagelsen af Danske Care vil OK-Fonden kunne tilbyde pleje til beboerne i disse boliger. Også OKFondens plejehjem vil med Danske Care få mulighed for at løse specialiserede sygeplejeopgaver omkring

beboere med særlige, individuelle plejebehov.

- Vi glæder os til at byde vores nye kollegaer velkommen i OK-Fonden. Med Danske Care tilføjer vi stærke kompetencer til OK-Fonden. Vi glæder os til, at vi som notfor-profit aktør nu får et endnu stærkere værditilbud til vores beboere og til landets kommuner, og vi glæder os til at lære nyt i løbet af den integrationsproces, der nu går i gang, siger Ulrik Ahrendt-Jensen, administrerende direktør i OK-Fonden.

Selvom driften af Danske Care fortsætter uændret, vil der opstå nye muligheder for de mere end 140

medarbejdere og mere end 1.200 timelønsansatte medarbejdere. Med sin størrelse kan OK-Fonden tilbyde de nye kollegaer i Danske Care en større vifte af og job- og karrieremuligheder.

- Fremtiden som en del af OK-Fonden sikrer, at vi kan fastholde den tryghed for både borgere og ansatte i Danske Cares organisation. Derudover er der et super spændende potentiale i at udvikle nye tilbud til borgere med behov for personlig assistance i hele landet. OK-Fondens og Danske Cares værdier ligger i fin tråd med hinanden og det har derfor været en nem beslutning at træffe", siger Henrik Lund.

Danske Care er en privat udbyder af hjælpe- og støtteordninger for mennesker, der har brug for hjælp i eget hjem pga. fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Danske Care bygger bro mellem

kommuner/regioner og de borgere, der har fået bevilget en offentlig hjælperordning. Danske Care rekrutterer og ansætter plejehjælpere og administrerer hjælpeordninger.

Danske Cares hovedkontor med fem ansatte flytter fra Skibby ind i OK Fondens domicil på Østerbro i København senest 31. januar 2021. Direktør Henrik Lund fortsætter som direktør og medejer i Danske Care.

Den formelle overtagelse sker 1. januar 2021, men allerede pr. 1. november påbegyndes en glidende overgang.