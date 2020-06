Dansk Byggeris anbefalinger

Offentliggør en liste over de projekter, der igangsættes og afsluttes i 2020 for at sikre transparens og overblik

Indarbejder en juridisk formulering i kontrakter på nye bygge- og anlægsprojekter, der tager højde for uforudsete forsinkelser forårsaget af corona. Dansk Byggeri har udarbejdet et forslag til en formulering, der findes på www.erhvervsvenlighed.dk

Fremrykker betaling af leverandører, som er en vigtig vej til at sikre de lokale virksomheders likviditet. Kommunen kan med fordel overveje at målrette den fremrykkede betaling til at være efter anmodning, så velkonsoliderede virksomheder og selskaber ikke dræner kassen til ugunst for lokale virksomheder, der er mindre konsoliderede