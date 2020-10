DTU satser på erfarne iværksættere

Drømmen om at starte for sig selv har for alvor fået næring hos 17 erfarne erhvervsfolk på det nye iværksætterforløb DTU Startup Chapter fra DTUs efteruddannelsescenter, DTU Learn for Life. Efteruddannelsesforløbet blev skabt som følge af coronakrisen, fordi mange vil miste deres job, og tilslutningen til det første forløb har vist, at der er et behov for sådan en efteruddannelse.