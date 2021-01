DSB's S-tog kørte stabilt gennem 2020

Gennem 2020 har DSB's S-tog kørt med en kundepunktlighed samlet for hele året på 94,3 pct. Det er over målet 92,3 pct. Kundepunktlighed er et udtryk for, hvor mange kunder der er fremme inden for tre minutter i forhold til køreplanen.

Selv om 2020 på mange måder har været et anderledes år, så har fokus for os i DSB været fortsat at sørge for at få vores kunder i S-togene frem til tiden. Hvilket i høj grad også er lykkedes. Desuden har vi siden marts sidste år føjet et ekstra fokus til vores arbejde; nemlig at sikre, at det i en tid med corona i samfundet er ekstra trygt at tage S-toget ved, at vi passer godt på hinanden under rejsen," siger Tony Bispeskov, informationschef i DSB.