Fra mandag kræves der pladsbilletter for at rejse med Kystbanen. Foto Allan Nørregaard

DSB indfører krav om pladsbilletter på Kystbanen

Pladsbilletten er gyldig til en specifik afgang, hvor kunderne selv kan vælge en plads i toget - under hensyn til sundhedsmyndighedernes anbefaling om social distancering.

Formålet med kravet er at undgå overfyldte tog, efterhånden som samfundet åbner op og flere kunder begynder at vende tilbage.

DSB har samtidig indført et loft over antallet af udbudte pladsbilletter svarende til 50 procent af pladserne i hvert tog. På nuværende tidspunkt oplever DSB en kundenedgang på 75 procent sammenlignet med samme tidspunkt sidste år.

I resten af Danmark har kravet om pladsbillet været gældende siden den 11. marts. Det har ikke været introduceret på strækningen mellem Helsingør, København H og CPH Lufthavn før nu, fordi der indtil nu ikke har været behov for et dansk pladsreservationssystem i de svenskbyggede Øresundstog.

Skånetrafiken sørger for at informere kunderne, der rejser fra Sverige til Danmark, om pladskravet, der træder i kraft, når togene krydser grænsen fra Sverige til Danmark.

Det er allerede nu muligt at reservere plads til rejser fra mandag den 11. maj i DSB app, på DSB.dk og i billetautomaterne. DSB opfordrer kunderne til kun at reservere én pladsbillet per kunde, så der også er pladser til andre kunder.