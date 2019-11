Især øst for Esrum sø er der fantastisk udsigt over Esrum sø, også hvis man trækker en eventuel sti længere væk fra søbredden. Foto Allan Nørregaard

DOF: Fuglelivet vil tage skade af ny sti

I svaret tilkendegiver DOF, at foreningen støtter forslaget om at samle ni eksisterende fredninger til én fredning, men ikke kan støtte forslaget om en sammenhængende cykel- og gangsti rundt om Esrum Sø på grund af forstyrrelse af fugleliv og natur. DOF frygter at stien vil blive en magnet for såvel organiserede som uorganiserede grupper af cyklister, løbere og andre, der vil bruge stien til forskellige former for konkurrencer og stævner, hvorved natur- og landskabsoplevelsen forringes for andre besøgende samt forstyrre og fortrænge fuglene og andet dyreliv.

Træk en ny søsti så lang væk fra søbredden som muligt og lav en sti kun for gående. Sådan lyder det i et høringssvar fra Dansk Ornitologisk Forening i Nordsjælland, underskrevet af foreningens formand Luise Ekberg.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her