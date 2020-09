DMI og politiet advarer om tæt tåge

Tæt tåge med sigt under 100 meter rammer især de Nordøstsjællandske kommuner onsdag morgen frem til klokken 10, skriver DMI.

Men også i resten af landet kan det ikke udelukkes at sigten stedvis når under 100 meter.

Nordsjællands Politi har udsendt en besked på Twitter og minder bilisterne om at få tændt både baglygter og tågelygter på bilerne, samt at køre forsigtigt.