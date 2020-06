HIllerød-motorvejens forlængelse er et af de projekter, DI spiler ind med i diskussionen om en genstartspakke til dansk økonomi. Foto Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: DI-plan: Byg to motorveje Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DI-plan: Byg to motorveje

Nordsjælland - 11. juni 2020 kl. 04:00 Af Anna Törnqvist Jensen og Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DI har nu givet sit bud på en genopretningspakke til dansk økonomi efter coronakrisen. Blandt de 100 forslag er også seks infrastrukturprojekter, hvor de to af dem er en færdiggørelse af Frederikssundsmotorvejen og en forlængelse af Hillerødmotorvejen.

Læs også: Armene i vejret over milliardinvestering

Formand for DI Hovedstaden, direktør Peter Lanng Nielsen fra trafikselskabet Keolis, mener, at de to projekter helt grundlæggende er gode og fornuftige projekter.

- De er gode både for erhvervslivet og for lokalområderne. De rammer direkte ind på skiven i DI's ønske om at få fremmet tiltag, der hjælper økonomien både i morgen, i næste måned og næste år, siger han.

Også udsigten til 300 nye arbejdspladser med Fujifilms investering på seks milliarder i virksomhedens biologiske medicinproduktion i Hillerød, gør en forlængelse af Hillerødmotorvejen endnu mere nødvendig. Og argumenterne for en motorvejsudvidelse endnu stærkere, mener Hillerøds borgmester Kirsten Jensen (S).

- Vi er allerede i rigtig god kontakt med de store virksomheder Fujifilm, Novo og Foss, som alle har lagt flere gode ord ind for en færdiggørelse motorvejen. De argumenter, vi allerede har lagt frem, og som i forvejen vejede tungt, bliver kun endnu stærkere, nu hvor Fujifilm udvider deres fabrik, siger Kirsten Jensen.

Faktisk mener Kirsten Jensen slet ikke, at en motorvejsudvidelse er til at komme udenom i den infrastrukturplan, som regeringen har lovet at fremlægge.

- Vi står højt oppe på listen over vejprojekter, som giver stort samfundsøkonomisk afkast, og ud fra alle rimelige betragtninger står vi blandt de allerforreste, når der skal laves nye vejprojekter.

relaterede artikler

Medicinfabrik får dobbelt kapacitet 10. juni 2020 kl. 06:33

Japanere investerer milliarder i medicinalvirksomhed - 300 job på vej 10. juni 2020 kl. 00:15

Hillerødfabrik skal producere coronamedicin for Bill Gates: Det har utrolig stor betydning 30. april 2020 kl. 17:27