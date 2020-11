DI: Erhvervsklima i Nordsjælland er helt i bund

FAKTA Nordsjællands kommuners placering i Lokalt Erhvervsklima 2020. 93 af landets 98 kommuner indgår. Placering 2019 er angivet i parantes:

Allerød: 46 (43)

Furesø: 50 (38)

Hillerød: 70 (81)

Egedal: 71 (92)

Frederikssund: 74 (60)

Rudersdal: 76 (70)

Fredensborg: 80 (82)

Hørsholm: 85 (77)

Halsnæs: 88 (93)

Helsingør: 91 (85)

Gribskov: 93 (91)

Allerød er blandt de nordsjællandske kommuner, der klarer sig bedst i undersøgelsen, og hvis kommunerne gerne vil gøre mere for erhvervslivet, har et par direktører nogle gode råd. For eksempel skal infrastrukturen ikke kun tilgodese bilisterne, men der skal også være styr på gode cykelruter og busafgange til industrikvarterne, så de medarbejdere, der pendler på cykel eller skal til og fra arbejde med bus også oplever optimale forhold.