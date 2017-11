Se billedserie Mountainbike-klubben Snake City Devils kåret som Årets Idrætsforening 2017 i DGI Nordsjælland

DGI uddelte årets priser

Nordsjælland - 29. november 2017 kl. 13:51 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var priser til Helsingør Kommune, Slangerups moutainbike-klub og idrætsleder fra Lillerød ved DGI Nordsjællands årsmøde tirsdag aften i Allerød.

Helsingør Kommune fik prisen som årets idrætskommune og blev ved prisoverrækkelsen rost for at tage arbejdet med bevægelse af alle byens borgere seriøst. Således har kommunen støttet initiativer for idræt til flygtninge, investeret i projektet »Et lettere liv« med bevægelsesspor og samarbejdet med DGI om såkaldte Jump4fun foreningshold for overvægtige børn i kommunen. Sidst men ikke mindst har kommunen prioriteret bevægelse for alle byens børn ved at idrætscertificere samtlige 25 børnehaver i Helsingør Kommune. DGI Nordsjælland anerkender med årets pris, at Helsingør Kommune både arbejder med og investerer i bevægelse og idræt. Der er samlet set afsat ca. 150 mio. til idrætsanlæg i kommunen. Allerede nu har en ny skaterpark i Hornbæk set dagens lys. Helsingør Stadion skal renoveres og kommunen har indkøbt en ny elektronisk bookingløsning, der dækker alle idrætsfaciliteter og giver foreningerne 24-7 adgang til booking, lød det ved overrækkelsen af prisen

Mountainbike-klubben Snake City Devils blev overrasket med kåringen som Årets Idrætsforening 2017. Årets Idrætsforening i DGI Nordsjælland er en særlig anerkendelse til en medlemsforening der har markeret sig og gjort en forskel i det forløbne år.

Snake City Devils er en nyere idrætsforening, som på usædvanlig kort tid har skabt et solidt sammenhold med fokus på bredden og med plads til alle. Mountainbike djævlene fra Slangerup har skabt et stærkt miljø for deres idræt i et område, hvor der før var mangel på MTB ildsjæle og initiativ. Foreningen har således taget ansvaret for at bygge et mountainbike spor i Lystrup Skov. Der manglede et officielt spor i Slangerup, og det nye såkaldte »Djævlespor« har gjort en forskel for mountainbikene i området.

DGI Nordsjælland anerkender med prisen det store frivillige arbejde og de mange engagerede ledere og instruktører, som får Snake City Devils til at stå ud fra mængden, lød det i indstillingen.

Jette Bill Hansen fra Lillerød Gymnastik blev kåret som Årets Idrætsleder 2017 i DGI Nordsjælland

Årets prisvinder er formand i sin forening, Lillerød Gymnastik, og har været det i mere end 10 år, hvor hun har ydet et kæmpe stykke organisatorisk arbejde med at lede og vejlede de 58 ansatte trænere og hjælpetrænere. Jette underviser selv, og hun er fantastisk til at spotte muligheder for nye hold, der kan tilgodese børn og voksne, også dem med specielle behov, lød det i indstillingen. Således har foreningen udviklet sig fra at have 652 medlemmer i år 2005 til 1158 medlemmer i år 2016.