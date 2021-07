DGI mener naturnationalparkerne er en god idé, men opfordrer til dialog om, hvordan man kan afbøde de begrænsninger, der måtte komme for aktiviteter i områderne. Foto Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: DGI: Naturnationalparker er et positivt bidrag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

DGI: Naturnationalparker er et positivt bidrag

Nordsjælland - 07. juli 2021 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

- Det er DGI Nordsjællands opfattelse, at etableringen af naturnationalparker generelt og også i Gribskov konkret giver et interessant og positivt bidrag til at styrke den vilde natur og biodiversiteten i Danmark.

Sådan lyder det i et overvejende positivt høringssvar fra den store idrætsorganisation, der repræsenterer mange af Gribskovs brugere, og som derfor har en række ønsker til den kommende indhegnede naturnationalpark.'

- Det af væsentlig betydning, at etableringen af Naturnationalpark Gribskov sker under hensyntagen til de mange tusinde danskere i alle aldre, som anvender området som en skattet arena for deltagelse i motion og aktive fællesskaber. Hold fast i god adgang, siger Per Frost Henriksen, formand for DGI Nordsjælland

DGI Nordsjælland foreslår, at antallet af ind- og udgange øges, så naturnationalparken bliver lettere tilgængelig for skovens brugere, at naturnationalparkens sydvestlige afgræsning rykkes, så en gennemgående og meget anvendte sti vil ligge uden for naturnationalparkens område. Og så opfordrer man til, at der i parken skabes en visuel tydelighed omkring muligheder og regler i forbindelse med aktivitet i Gribskov efter etableringen af Naturnationalparken.

- DGI Nordsjælland spiller gerne en aktiv rolle i denne proces, hvor der gennemføres en dialog med de lokale foreninger og fællesskaber om, hvordan der kan sikres alternative muligheder for aktiviteter, der kan kompensere for de begrænsninger, etableringen af en Naturnationalpark har betydet. Men alt i alt er DGI Nordsjælland positive overfor en ny naturnationalpark i Gribskov. Der er plads til os alle samme, uanset om det er løbere, vandrere eller mountainbikere, siger Per Frost Henriksen

Der er ved fristens udløb kommet i alt 76 høringssvar til Naturnationalpark Gribskov. Henover sommerferien afgør Naturstyrelsen, om der skal justeres i projektet om naturnationalparken.