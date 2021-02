DF kræver turbo på kystsikring

Af Jesper Sabroe

Mens havet æder af kysterne, er det op til lodsejere og de enkelte kommuner, at håndtere problemet. Det skaber ulighed og usikkerhed og kalder på en national plan for en indsats mod den erosion, der kun ventes blive større med udsigten til stadig stigende havniveauer. Derfor er der brug for en samlet plan for sikringen af de danske kyster og for hvordan det indsatsen kan finansieres på en fair og balanceret måde. Det mener Morten Messerschmidt (DF), der nu fremsætter et forslag til folketingsbeslutning, som pålægger regeringen at fremlægge en plan inden sommer.