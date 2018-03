Cykelturister er guld værd

- Vi ved, at det er et ambitiøst mål, som vi skal gøre vores for at nå, men vi kan ikke gøre det alene, siger Bettina E. Kampmann, projektchef i VisitNordsjælland, til Frederiksborg Amts Avis.

Det kræver et samspil med blandt andet kommuner, campingpladser, hoteller og togvirksomheder for at gøre det så attraktivt for cykelturisterne som muligt at færdes i Nordsjælland. Til gengæld er der så også gedigne gevinster at hente. I 2015 var den cykelrelaterede omsætning 290 millioner kroner i VisitNordsjællands fem ejerkommuner. Omsætningen forventes at stige til næsten 440 millioner kroner i 2020, hvis hver tredje turist bruger den tohjulede. I øjeblikket er der generelt medvind i cykelturismen, lyder det fra foreningen Dansk Cykelturisme.