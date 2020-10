Covid-19 skaber venteliste til intensiv genoptræning

På grund af Udenrigsministeriets rejserestriktioner til Spanien har Montebello, der er Nordsjællands Hospitals tilbud til patienter med brug for intensiv genoptræning under en indlæggelse, ikke modtaget nye patienter siden marts måned.

Det betyder, at der lige nu står over 300 patienter på venteliste til et ophold, samt at afdelingen er stoppet med at tage mod henvisninger fra praktiserende læger om patienter, som gerne vil genoptrænes i det mildere klima omkring Malaga.