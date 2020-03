Coronapatient var på flere forskellige hospitalsafdelinger

Den 27-årige kvinde, der er kronisk lungesyg og smittet med coronavirus, oplevede et sandt mareridt i sidste uge, hvor hun søgte behandling på Nordsjællands Hospital Hillerød.

Det skrive Ekstra Bladet, der kender kvindens fulde identitet og har modtaget dokumentation for hendes oplevelse i form af udskrifter fra minsundhedsplatform.dk, hvor patienter kan få indblik i lægers optegnelser under en indlæggelse.

Kvinden blev nægtet en coronatest i hele fire dage, og i stedet blev hun sendt rundt på flere forskellige afdelinger, alt imens hun potentielt kan have smittet 40 andre personer.

Af dem var der ti patienter, som hun havde nærkontakt med under forløbet.

Da de endelig lykkedes hende at trænge igennem med kravet om en coronatest, viste det sig, at den var positiv. Hun er i dag ved at komme sig over sygdommen covid-19.