Coronapåsken vil koste millioner hos Helsingørs museer

Normalt flokkes turister, pensionister og børnefamilier til Helsingør i påsken for at besøge byens museer og seværdigheder. Deres besøg bringer mange penge til byen, hvor påskeugen er en af de mest indbringende hele året for museerne. Men i år er alt aflyst, landet er lukket og Helsingørs museer må se langt efter besøgende.

- Vi regner med, at vores indtægter falder med 10 til 15 millioner i år, hvor vi forventer, at vores besøgstal bliver halveret, men vi kan jo ikke gå konkurs, fordi vi er en statslig virksomhed, siger slotschefen og fortsætter: - Vi gør, hvad vi kan for at mindske tabet, men vi kan ikke kompensere for det.