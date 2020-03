Familiefester, der har været planlagt i lang tid, risikerer nu at blive udskudt på grund af corona-krisen. Foto: Hans Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Corona-restriktioner kan ramme livets store fester Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Corona-restriktioner kan ramme livets store fester

Nordsjælland - 13. marts 2020 kl. 09:37 Af Marianne Due Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Har du planlagt barnedåb, konfirmation eller bryllup her til foråret, så kan du i værste fald risikere, at din lokale præst foreslår at døbe dit barn på et senere tidspunkt eller udskyde konfirmationen eller brylluppet.

Det fremgår af biskoppernes vejledning om begrænsning af coronasmitten, som Kirkeministeriet har udsendt til folkekirkens præster. Som udgangspunkt er alle gudstjenester og arrangementer i kirkerne aflyst de næste 14 dage, mens kirkelige handlinger som dåb, bryllup og begravelse/bisættelse er private begivenheder, der kan gennemføres, hvis der er færre end 100 mennesker til stede, men når man nærlæser vejledningen til præsterne, så fremgår det, at præsterne kan tilbyde at udføre en dåb på et senere tidspunkt. Det samme gælder for vielser.

FAKTA Læs biskoppernes vejledning til præsterne her - Præsterne må tage stilling til, om der er inviteret så mange gæster, at det er uforsvarligt at gennemføre, for kirken skal jo ikke være smittespreder på nogen måde, siger biskop Lise-Lotte Rebel fra Helsingør Stift.

Helsingør Stift er Danmarks største. Her bor over en million mennesker, og de har adgang til stiftets 165 kirker. Tiltagene mod spredningen af coronasmitten kan dermed påvirke mange familiers planlagte livsbegivenheder her de kommende uger.

Børn kan døbes på forskudte tidspunkter - Nogle kirker døber fire-fem børn samme dag, men præsterne må aftale med forældene, at dåben foregår forskudt i stedet for samtidig, fortæller Lise-Lotte Rebel.

Når det gælder bryllupper, så kan der være inviteret mange gæster men også her forventer biskoppen, at der findes løsninger.

- Enhver præst vil vurdere, hvad der er muligt, og hvis man ønsker mange gæster med, så udskyder vi den kirkelige handling, indtil der er kommet nye retningslinjer.

En ekstraordinær situation - Foreløbig gælder disse i 14 dage, men jeg tror, at alle har forstået, at det er en helt ekstraordinær situation, hvor vi hjælper hinanden så godt som muligt. Vi har meget fornuftige præster og provster, der møder folk lokalt.

- Alle er meget kreative, og præsterne taler allerede om, hvordan man kan bruge skype eller videoer ved de kirkelige handlinger. Vi vil gerne bringe evangeliets ord ud til håb og trøst til alle, der ønsker det, siger biskoppen.

Konfirmationer kan blive udskudt En af forårets store traditionelle begivenheder i kirkerne er også konfirmationerne. Her fremgår det af vejledningen, at præsterne skal afvente situationen de kommende uger og forberede sig på, at de kan blive nødt til at udskyde konfirmationen.

- Vi ved ikke om 14 dage er tilstrækkeligt. Vi kan håbe det, så vi kan genoptage et normalt liv igen, siger Lise-Lotte Rebel.

relaterede artikler

Hørsholm Kirke aflyser gudstjenester og konfirmandundervisning 12. marts 2020 kl. 13:18

Corona: Også kirkerne er lukkede 12. marts 2020 kl. 13:00

Næsten alt lukker - men du kan stadig blive døbt og gift 12. marts 2020 kl. 12:31