Corona-patient var henvist af egen læge

Det gør du som patient eller besøgende:- Patienter med aftalt tid skal ikke møde op i ambulatoriet, hvis de indenfor de seneste 14 dage har været i områder med særlig risiko for smitte med corunavirus. I stedet skal de ringe til hospitalet, før de møder op.- Hvis man ikke har været i et område med særlig risiko for coronasmitte, gælder ens aftale stadig.- Også pårørende og alle andre besøgende skal holde sig væk fra hospitalet, hvis de har været i områder med særlig risiko for coronavirus.

Her oplyste Anne-Marie Vangsted, direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed, at der i det nordsjællandske tilfælde ikke er tale om et sporadisk tilfælde, men at man kan konstatere, af hvem patienten er blevet smittet.

- Vi har et massivt behov for at borgere, der ikke er syge, lader være med at kontakte 1813 eller hospitalet med spørgsmål. 1813 er kun for folk, der er syge. Har man brug for informatiion må man gå ad andre kanaler om for eksempel Coronasmitte.dk. For det andet, så vil alle, der er i mistanke for at have været i kontakt med den smittede blive kontaktet direkte af Styrelsen for patientsikkerhed. Man skal ikke selv bekymre sig om det eller gøre noget, siger han.