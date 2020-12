Corona-medaljer på vej fra Forsvarsministeren

- " Igennem mange måneder har et stort antal medarbejdere og frivillige på Forsvarsministeriets område ydet en stor indsats for at få Danmark gennem sundhedskrisen. Uselvisk har de trådt til og løst opgaver af afgørende betydning for folkesundheden. De har understøttet sundhedsmyndighederne og løst de opgaver, som blev stillet. Dette altid med høj faglighed og stor dedikation. Den indsats har været og er fortsat afgørende for at komme igennem krisen som land og befolkning. Derfor fortjener disse medarbejdere og frivillige en synlig anerkendelse for deres indsats og samfundsengagement ".