Corona: På randen af ny bølge

Fra torsdag gælder nye restriktioner i 17 kommuner i hovedstadsområdet. Mundbind bliver obligatoriske på restauranter, barer og cafeer, og nattelivet lukker klokken 22. Tiltaget indføres for at begrænse coronasmitte i hovedstadsområdet, og gælder i foreløbig 14 dage frem til 1. oktober.

Hillerød valgte tirsdag at lukke udskolingen på Grønnevang Skole og sende 350 elever i 6. til 9. klasse hjem, efter at fire elever og en lærer havde fået konstateret smitte.

Gribskov Kommune, der har en incidens på 17, har bedt skoler, idrætsforeninger og andre, der har kontakt til unge, om at gøre dem opmærksom på, at de skal passe på sig selv og andre

- Vi reagerer på, at det i øjeblikket er unge, som bliver smittet mest. Vi er tæt på de 20 smittede ud af 100.000, og dermed er vi tæt på at komme i rød zone. Og ud fra de tal og indikatorer, vi har, kunne det tyde på, det er blandt de unge, smitten spredes, siger specialkonsulent Alice Ballin.

I Helsingør stod hundredvis tirsdag i kø på Helsingør Station for at blive coronatestet uden tidsbestilling. Den store tilstrømning får nu Region Hovedstaden til at indføre tidsbestilling til testcentret i Helsingør for alle, der ikke har en gyldig færgebillet. Den nye ordning træder også i kraft torsdag den 17. september.