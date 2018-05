Morten Messerschmidt er på vej tilbage til dansk politik med afsæt i Nordsjælland, hvor han selv er født og opvokset i Frederikssund. Foto: Allan Nørregaard

Comeback til værdikrigeren Messerschmidt

Nordsjælland - 30. maj 2018 kl. 18:20 Af Palle Høj Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter snart ti år i Europa-Parlamentet er Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, 37 år, på vej tilbage i dansk politik. Han er netop blevet opstillet til Folketinget i Fredensborg-kredsen i Nordsjælland.

Det er en værdikriger, der vender tilbage.

- Flygtninge skal have frataget deres opholdstilladelse i Danmark, hvis de rejser på ferie i det land, de er flygtet fra. Og vælgerne skal have en folkeafstemning om Danmarks medlemsskab af EU.

Sådan lyder første officielle melding fra den nyslåede kandidat. Han har to mærkesager, som han vil præge valgkampen med og have som pejlemærker for sit arbejde i Folketinget: Et opgør med »islamiseringen af Danmark« og en kamp for »en løsere dansk tilknytning til EU«.

- Der er brug for en udvandringspolitk for gruppen af utilpassede, voldelige, kriminelle og radikaliserede muslimer, så de simpelthen ikke har en fremtid i Danmark - og sådan at de muslimer og alle andre lovlydige der bor i Danmark, de også føler sig hjemme her. Det er et projekt for mig, siger Morten Messerschmidt.

Den kritiske tilgang til EU er ikke ny. Selv undersøges Morten Messerschmidt samtidig på andet år for mulig svindel med EU-midler i sin tid som formand for de europæiske organisationer MELD og FELD. Undersøgelsen hænger sammen med netop hans kritiske tilgang til EU, mener han selv.

- Der er ikke en eneste uafhængig myndighed, der har underkendt nogen af vores aktiviteter. Det har til gengæld præsidiet i Europa-Parlamentet, og præsidiet har underkendt aktiviteter for alle de EU-kritiske partier i Europa-Parlamentet, men ikke for de partier, der er EU-positive. Det er en tendens, som jeg glæder mig til at få belyst, og det vil være bedst og lettest for mig at gøre, når sagen her er lukket ned, og derfor ønsker jeg ikke at kommentere sagen nærmere, siger han.

Der er valg til Folketinget senest i forsommeren 2019. Morten Messerschmidt sad i Folketinget i årene 2005-2009.

