Collstrop-miljøgifte på vej mod beskyttede vandløb

Forureningen med tungmetaller på Collstrop-grunden nord for Hillerød, en af Danmarks ti såkaldte generationsforureninger, er en mere akut fare for vandmiljøet end hidtil antaget.

Kim Rockhill mener, at rapporten giver belæg for at oprydningen af Collstrop-forureningen bør opprioriteres i det arbejde Danske Regioner og regeringen er i gang med omkring de ti generationsforureninger. Danske Regioner vurderer, at de ti forureninger vil koste i alt cirka 2,7 milliarder kroner at bekæmpe.

Rapporten om Collstrop-grunden kommer med forslag og prisoverslag på en oprydning eller anden afværgemetode, der kan forhindre tungmetallerne i at vandre ud i beskyttede vandløb og dermed Esrum Sø. Beslutter man at gøre noget ved forureningen, vurderer eksperterne, at det vil tage op til 10 år at udarbejde et projekt og gennemføre afværgeforanstaltninger. Inden da bør der etableres en midlertidig løsning, hvor man opsamler og pumper forurenet terrænnært grundvand op, før forureningen spredes til Bramaholm Bæk og omkringliggende vådområder, som ligger i det beskyttede Natura2000 område nord for grunden, lyder anbefalingen.