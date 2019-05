Cirkus og politikere i plakat-tvist

Forud for Cirkus Baldonis forestilling i Høsterkøb mandag eftermiddag opstod der en mindre skærmydsel mellem cirkus og to politikere i forbindelse med opsætning af deres plakater. På Cirkus Baldonis Facebook-side kan man således læse et opråb fra cirkus:

- Kære politikere.. Vi deler gerne lygtepælene med Jer i denne tid, men kunne I ikke være søde, at følge reglerne og lade være med, at skubbe vores plakater helt op i toppen af lygtepælene så vi ikke kan få fat på dem UDEN at bryde arbejdstilsynets regler. Vores plakater hang der trods alt først.

Når vi nu skal have vores plakater ned skal vi enten skubbe Jeres op eller pille dem ned for, at få fat i vores. Hvis vi skal have fat i denne plakat efter reglerne skal vi have fat i en kran, for efter JERES regler skal man have livline på når man er højere oppe end 2 meter over jorden. Der er stramme regler for hvordan plakater generelt skal hænge. Fx. 2,3 meter oppe af hensyn til trafiksikkerhed, og må ikke hænges på træer. Men det tror vi desværre at I selv har glemt, hedder det.