Charlotte kæmper mod korruption i Uganda

Charlotte Rosen fører tilsyn med ambassadens udviklingsprogram, så danske skattekroner går til øremærkede formål og ikke havner i forkerte lommer. Når hun er på farten, er det ikke kun for at se regneark. Sammen med ingeniører vurderer hun belægningens kvalitet på veje anlagt med dansk støtte. Sammen med landbrugsrådgivere besøger marker for at fornemme, om bønder har fået udbytte af den danskstøttede undervisning, de har fået. Og taler med administratorerne i landkommunerne om de udfordringer, de har med korruption.

For eksempel har man for nyligt indført en ny lov, som indebærer, at alle midler, som går til statskassen skal gå igennem Finansministeriet. Det giver en samlet oversigt over statens indtægter og gør det muligt at prioritere ressourcerne bedre. Samtidig arbejdes der hårdt på at digitalisere administrationen af økonomien. Det har ført til en mere systematisk registrering af løn- og pensionsoverførsler. Tusinder af funktionærer som reelt ikke arbejdede men modtog løn - de såkaldte 'spøgelsesarbejdere' - blev slettet af lønningslister. Og pensioner holdt op med at gå til afdøde. Ifølge Charlotte har begge dele været med til at reducere risikoen for fejl - intentionelle eller ej - markant og samtidigt er der blevet flere penge til rådighed til investeringer i en lysere fremtid for Uganda. Derudover støtter Danmark det ugandiske civilsamfunds arbejde for at mindske korruptionen i landet.