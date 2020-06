Projektorganisationen bag Nyt Hospital Nordsjælland deles op i to - selve byggeriet af de fysiske bygninger lægges ind under regionens Center for Ejendomme. Illustration Herzog & de Meuron - Vilhelm Lauritzen Arkitekter

Center for Ejendomme får ansvar for hospitalsbyggeri

Nordsjælland - 12. juni 2020 kl. 19:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den cirka 40 mand store projektorganisation, der gennem de sidste mange år har været en organisation under Nordsjællands Hospital med vicedirektør Henrik Schødts i spidsen, skal nu deles i to. Alt hvad der har med selve byggeriet af det fysiske hospital vil høre til hos Center for Ejendomme med direktør Mogens Kornbo i spidsen, mens alt hvad der har med organisationsudvikling, og de projekter der knytter sig til den kommende hospitalsdrift med ændring af arbejdsprocesser, projekt livskraft og udviklings- og innovationsorgansiationen Nordic Health Lab, fortsat er tilknyttet Nordsjællands Hospital med Henrik Schødts som vicedirektør

- Nyt Hospital Nordsjælland er regionens største byggeprojekt, samtidig med, at der er en meget ambitiøs og kompleks dagsorden i forhold til den fremtidige drift af hospitalet. Og da byggeriet nu er gået fra planlægning til udførselsfasen, er det et godt tidspunkt at dele tingene op, siger koncerndirektør Jens Gordon Clausen, Region Hovedstaden.

Center for Ejendomme står i forvejen for driften af alle eksisterende hospitaler, ligesom den har overtaget byggeansvaret for regionens byggeopgaver på Bispebjerg, Hvidovre, Børne- og unge psykiatrien i Glostrup samt udviklingen af Børneriget på Rigshospitalet.

- Det er ikke en kritik af det arbejde, der er udført. Men der er brug for ændret arbejdsdeling, det kan give mere ledelseskraft og fokus på den anden del af byggeriet, som ikke handler om mursten, siger han.

Meningen er dog forsat, at projektorgansiationen skal arbejde videre samlet i Hillerød, men referere til henholdsvis Center for Ejendomme og Nordsjællands Hospital.

Hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth mener at det vil give en større sikkerhed at lægge ansvaret for selve det fysiske byggeri over i Center for Ejendomme.

- De er bedre rustet i og med at de har erfaring fra de andre byggerier, som så kan overføres hertil. Det betyder at vi får en større sikkerhed for, at byggeriet kommer i hus på en sikker måde og i overensstemmelse med det, vi har aftalt, siger hun.

Hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth mener, at det er vigtigt at påpege at Nyt Hospital Nordsjælland nu i samarbejde med Center for Ejendomme skal sikre, at projektet realiseres som tiltænkt og i overensstemmelse med visionen og ambitionen.

- Jeg håber, at ændringer vi give os mulighed for i endnu højere grad at fokuserer på, at kunne skalerer Nordic Health lab til et fyrtårn indenfor sundheds innovation, at udvikle og afprøve tekniks udstyr, logistik mv og endelig at gøre det nuværende hospital helt klart til at flytte ind i fremtiden hospital, siger hun